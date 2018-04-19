Зарубежные спецслужбы не вмешивались в выборы в Чехии, заявил премьер

ПРАГА, 19 апр — РИА Новости. Чешские спецслужбы не располагают информацией о том, чтобы на недавние парламентские и президентские выборы оказывалось внешнее влияние, сообщил в четверг, выступая перед депутатами парламента, премьер страны Андрей Бабиш.

Ранее, в конце 2017 года и в начале 2018 года, главный соперник действующего главы Чехии Милоша Земана на президентских выборах, экс-глава Академии наук Йиржи Драгош, неоднократно заявлял о том, что на парламентские выборы в октябре 2017 года и на президентские выборы в январе 2018 года оказывали влияние российские спецслужбы.

"На сегодняшний день, по данным директора Службы безопасности и информации (BIS, контрразведка) Михала Коуделки, не существует никакой информации о вмешательстве извне в выборы в Чехии и не подтверждаются никакие спекуляции о том, что такое могло произойти", — сказал Бабиш.

По словам Бабиша, данными о возможном нарушении парламентских или президентских выборов не располагают, помимо контрразведки, ни МВД, ни Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.