Посольство России призвало Лондон "снять цензуру" по инциденту в Солсбери

ЛОНДОН, 19 апр – РИА Новости, Мария Табак. Посольство России призвало власти Британии снять цензуру с публикации в британских СМИ информации по инциденту в Солсбери и не оказывать давления на средства массовой информации, как в случае с телеканалом RT, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства.

"Призываем правительство консерваторов в целях сохранения своей политической репутации немедленно раскрыть всю имеющуюся информацию по отравлению в Солсбери для российской стороны, а также для британской общественности, снять цензуру с публикации в британской прессе информации, связанной с этим преступлением", — заявил пресс-секретарь посольства.

Также он потребовал дать возможность российским и британским СМИ свободно освещать инцидент, не оказывая политического давления на прессу. В качестве примера такого давления в посольстве привели ситуацию с телеканалом RT.

Накануне британский медиарегулятор Ofcom объявил, что открыл семь новых расследований в отношении новостных и документальных программ телеканала RT.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.