В ДТП с участием автобуса на Украине погиб один человек и 12 пострадали

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Один человек погиб и 12 пострадали на Украине в ДТП с участием автобуса, среди тех, кто получил травмы — семеро детей, сообщила в четверг Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В результате ДТП пассажир автобуса 1975 рода рождения погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля Dacia Logan и 11 пассажиров автобуса, из которых четверо взрослых и семеро детей 2003 года рождения автомобилем скорой медицинской помощи доставлены в больницу", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Работники пожарно-спасательной службы изъяли тело погибшего мужчины из автобуса и отключили аккумуляторные батареи транспортных средств, чтобы избежать возгорания.