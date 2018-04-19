Суд по делу Януковича перешел к прениям, адвокаты протестуют

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в четверг перешел к стадии судебных прений по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, адвокаты подсудимого покинули заседание в знак протеста, передает корреспондент РИА Новости.

Суд в четверг целый день допрашивал в качестве свидетеля стороны защиты экс-начальника генерального штаба — главнокомандующего вооруженными силами Украины, адмирала Юрия Ильина. Свидетель дал показания по видеосвязи, поскольку находится в Крыму.

"Мы приступили к стадии судебных дебатов", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко после допроса свидетеля.

Адвокаты экс-президента выступили против такого решения, поскольку, по их словам, еще не допрошены все свидетели защиты. "Это решение незаконно, не допрошены все свидетели. Это решение принято под политическим давлением. У нас не допрошены больше десяти свидетелей защиты", — заявил адвокат Виталий Сердюк в ходе судебного заседания. Адвокаты Януковича в знак протеста покинули судебное заседание.

После этого Девятко заявил, что в случае неявки адвокатов на следующее заседание суд рассмотрит вопрос предоставления Януковича бесплатного государственного адвоката из центра предоставления правовой помощи. Суд объявил перерыв до 3 мая до 10.00 (совпадает с мск).

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.