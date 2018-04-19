Киев удерживает экипаж "Норда" как пленников, рассказал адвокат рыбаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Украинские власти удерживают семерых членов экипажа крымского рыболовецкого судна "Норд" как пленников и политических заложников, заявил РИА Новости адвокат рыбаков Александр Руденко.

Украинские пограничники в четверг сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа задержанного российского судна "Норд" при попытке покинуть Украину, при этом утром разрешили выехать двум членам экипажа.

"Члены экипажа незаконно задержанного судна "Норд" снова подвергаются пыткам украинскими властями в форме очередного ограничения в их свободном передвижении. Оставшимся морякам незаконно отказали в выезде в РФ через Республику Беларусь. У моряков, которые являются гражданами РФ, имеются загранпаспорта, выданные консульством РФ в Украине. Они не имеют никаких юридических оснований, которые запрещают им покидать территорию Украины. Но в разрез всем правовым нормам их как пленников держат и не дают возможность вернуться домой", — сказал Руденко.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы. Горбенко также предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы и избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым. На время досудебного следствия он будет находиться у родственников в Мелитополе.