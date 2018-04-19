Си Цзиньпин и Тереза Мэй выступили в защиту свободной торговли

ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время телефонного разговора выступили в поддержку свободной торговли и открытой экономики, сообщает агентство Синьхуа.
Мэй, в свою очередь, заявила, что британская сторона, как и китайская, поддерживает свободную торговлю и выступает за экономику открытого типа, пишет Синьхуа.
Заявление двух лидеров прозвучали на фоне торгового конфликта между Китаем и США из-за введенных Вашингтоном ввозных пошлин, которые Пекин назвал протекционизмом и нарушением принципов ВТО.