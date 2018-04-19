Напавший на израильского студента в Берлине явился в полицию, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Молодой человек, напавший с ремнем на израильского студента в кипе в Берлине, явился в четверг в земельное управление уголовной полиции в сопровождении своего адвоката, сообщил таблоид Bild.

Как ранее сообщалось, нападение на двух молодых людей в кипах произошло во вторник вечером в районе Пренцлауэр-Берг. По данным полиции Берлина, неизвестные выкрикивали антисемитские оскорбления, одного из молодых людей избили ремнем. После этого нападавшие скрылись. В соцсетях появилось видео, на котором показано, как молодой человек бьет другого ремнем и кричит на арабском "еврей".

По информации Bild, нападение совершил 19-летний выходец из Сирии Кнаан С. (Knaan S.). Вероятно, как отмечает издание, речь идет о беженце. Он зарегистрировался в бранденбургском отделении и последнее время жил в Берлине.

Пока неизвестно, дал ли подозреваемый показания. Против него будет начато расследование в связи с оскорблением и нанесением телесных повреждений. Полиция идентифицировала сирийца еще до того, как он пришел в участок.

Израильтянин Адам позднее сообщил журналистам, что он не еврей и надел кипу в качестве эксперимента. Адам добавил, что когда на него напали, он начал снимать видео, чтобы предоставить доказательства полиции, а также, чтобы показать жителям Германии и всему миру, "как ужасно в наши дни евреям ходить по улицам Берлина".