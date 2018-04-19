Москва надеется на позитивный исход саммита КНДР и Южной Кореи

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москва надеется, что саммит КНДР и Южной Кореи будет способствовать нормализации обстановки на Корейском полуострове и решению ядерной проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы неизменно поддерживаем усилия двух корейских государств по налаживанию диалога, по развитию контактов, рассчитываем, что планируемая межкорейская встреча на высшем уровне будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки на Корейском полуострове и решению всего комплекса накопившихся в этом регионе проблем, включая ядерную", — заявила Захарова во время брифинга.

В настоящее время идет подготовка к проведению 27 апреля встречи в демилитаризованной зоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.