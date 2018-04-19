Москва убеждена, что ситуация в Армении будет решена демократическим путем

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москва убеждена, что ситуация в Армении будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя протесты в стране.

"Мы убеждены, что ситуация в дружественной Армении будет урегулирована демократическим путем, в правовом поле", — заявила дипломат во время брифинга в четверг.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, и самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.