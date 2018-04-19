Следующее заседание суда по делу россиянина Никулина состоится 26 июня

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Следующее заседание суда по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США во взломе американских социальных сетей, включая LinkedIn, состоится 26 июня, свидетельствуют документы дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Заседание по дальнейшему статусу (дела) запланировано на 26 июня в Сан-Франциско. На эти слушаниях стороны должны подготовиться к тому, чтобы установить дату начала суда", — говорится в документе.

По решению судьи Уилльяма Алсапа, который ведет дело, на следующем заседании Никулин снова должен быть в наручниках. На судебном заседании в минувшую среду россиянин был в наручниках из-за его агрессивного поведения.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам.

Ранее адвокат россиянина Аркадий Бух заявил РИА Новости, что его клиент не заинтересован в соглашении с правительством США о признании вины.