МИД: РФ непонятно, почему США уклоняются от совместной борьбы с терроризмом

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. России непонятно, почему США уклоняются от работы в совместной группе по борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы совершенно не можем понять, почему в Вашингтоне упорно уклоняются от восстановления функционирования российско-американской рабочей группы по борьбе с терроризмом", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Не связано ли это с тем, что США давно стараются использовать действующие в Сирии террористические группировки в своих целях для силового свержения законной власти в Дамаске?" — добавила она.