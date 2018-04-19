Два члена экипажа судна "Норд" выехали в Белоруссию, сообщили на Украине

КИЕВ/СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Двое членов экипажа арестованного на Украине российского судна "Норд" выехали из Украины в Белоруссию, сообщается в четверг на сайте Госпогранслужбы Украины.

"Государственная пограничная служба Украины сообщает, что 19 апреля около 06.00 (совпадает с мск) двое граждан Украины, членов команды "Норд", обманным путем выехали из Украины в Белоруссию", — говорится в сообщении.

Эту информацию РИА Новости подтвердил и адвокат моряков Александр Руденко. "Двоим членам экипажа крымского судна "Норд" удалось покинуть Украину через Белоруссию по загранпаспортам, выданным консульством РФ. Остальных рыбаков украинские власти продолжают незаконно удерживать в качестве политических заложников", — сказал он.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". Суд также арестовал капитана судна Владимира Горбенко, ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Затем капитан был освобожден из СИЗО Херсона под залог.

Ранее на членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".