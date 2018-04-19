НАТО пока не планирует усиливать военное присутствие в Балтийском регионе

БРЮССЕЛЬ, 19 апр — РИА Новости. НАТО не планирует в настоящее время усиливать военное присутствие в Балтийском регионе, однако стоит задача повышения уровня оперативной готовности сил, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"В настоящее время мы не планируем увеличивать наше военное присутствие в регионе", — заявил в четверг на пресс-конференции в Нидерландах Столтенберг, отвечая на вопрос, не намерен ли альянс увеличить интенсивность авиапатрулирования в Балтийском регионе и не следует ли США разместить свои силы в регионе на более регулярной основе.

Он напомнил, что за последние два года альянс нарастил свое присутствие в Балтийском регионе, и теперь стоит задача повышения мобильности сил в Европе и их готовности.