Могерини сравнила правила вступления в Евросоюз с видеоигрой

БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини сравнила работу, которую Евросоюз ведет со странами, желающими вступить в ЕС, с видеоигрой, где после каждого пройденного уровня появляется новый, еще более сложный.

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала в минувший вторник начать переговоры с Албанией и Македонией о перспективах вступления в ЕС. После этого глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Европарламенте, заявил, что переговоры не начнутся незамедлительно и срок их окончания не определен.

В четверг Могерини нанесла визит в Скопье, где выступила с обращением к Собранию (парламенту) республики.

"Я сравнила бы работу, которую мы вместе проводим на пути интеграции в Европейский союз, немного с видеоигрой. Каждый раз, когда вам удается получить баллы на одном уровне, вы попадете на следующий уровень, и у вас есть новые задачи", — заявила она, выступая в четверг в парламенте бывшей югославской республики Македония.

"Главное — это не оказаться в режиме "игра завершена", а добиться дополнительных очков и добраться до самого высокого уровня. И проблемы возрастают. И чем больше вы фокусируетесь, тем больше вам удается достичь результатов", — продолжила она развивать это сравнение.

Из балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.