Информация о критическом состоянии маршала Хафтара не подтвердилась

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Информация о том, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар находится в критическом состоянии, не подтвердилась, сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Высказывавшиеся в СМИ опасения в связи с его якобы критическим состоянием не подтвердились. Как нам сообщили наши контакты из официальных ливийских структур на востоке Ливии, включая представителей командования Ливийской национальной армией, упомянутые слухи оказались сильно преувеличенными", — сказала Захарова.

Ранее СМИ распространили информацию, что Хафтар, вероятно, перенес инсульт и был доставлен из Ливии в больницу во Франции. Позднее сообщалось, что командующий ЛНА якобы скончался в больнице.

Маршал Халифа Хафтар родился в 1943 году. Он был сторонником ливийского лидера Муамара Каддафи, однако в 80-е годы прошлого века уехал в США и за попытку переворота был заочно приговорен в Ливии к смертной казни.

Хафтар вернулся в Ливию во время событий 2011 года, принял активное участие в свержении Каддафи, а затем начал формировать национальную армию Ливии из числа бывших офицеров. Маршал установил контроль над значительной частью восточных районов Ливии, включая районы с нефтяной инфраструктурой. В 2015 году ливийский парламент, заседающий в Тобруке, официально передал Хафтару командование Ливийской национальной армией.

Захарова также отметила, что в Москве убеждены в безальтернативности переговорного процесса в Ливии. "Ливийцы должны продолжать диалог в духе открытости, компромисса. Только в таком ракурсе, при таком подходе удастся решить главную задачу, а именно восстановление единства этого государства с учетом интереса всех политических сил, племенных региональных групп", — сказала она.

По словам официального представителя МИД РФ, Москва намерена и дальше совместно с региональными и международными партнерами, при взаимодействии со всеми сторонами ливийского конфликта помогать спецпредставителю генсека ООН по Ливии в деятельности в целях выхода на искомый результат.