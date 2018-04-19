Информация о критическом состоянии маршала Хафтара не подтвердилась

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Информация о том, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар находится в критическом состоянии, не подтвердилась, сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Высказывавшиеся в СМИ опасения в связи с его якобы критическим состоянием не подтвердились. Как нам сообщили наши контакты из официальных ливийских структур на востоке Ливии, включая представителей командования Ливийской национальной армией, упомянутые слухи оказались сильно преувеличенными", — сказала Захарова.
Ранее СМИ распространили информацию, что Хафтар, вероятно, перенес инсульт и был доставлен из Ливии в больницу во Франции. Позднее сообщалось, что командующий ЛНА якобы скончался в больнице.
Хафтар вернулся в Ливию во время событий 2011 года, принял активное участие в свержении Каддафи, а затем начал формировать национальную армию Ливии из числа бывших офицеров. Маршал установил контроль над значительной частью восточных районов Ливии, включая районы с нефтяной инфраструктурой. В 2015 году ливийский парламент, заседающий в Тобруке, официально передал Хафтару командование Ливийской национальной армией.
По словам официального представителя МИД РФ, Москва намерена и дальше совместно с региональными и международными партнерами, при взаимодействии со всеми сторонами ливийского конфликта помогать спецпредставителю генсека ООН по Ливии в деятельности в целях выхода на искомый результат.