МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин считает, что Израиль "как никогда нуждается в Западе", несмотря на рост антисемитских настроений в Европе.

"Сейчас наступили трудные времена во многих точках по всему миру, возможно, на Ближнем Востоке особенно. Но сегодня мы также с тревогой смотрим на Европу, где фантом антисемитизма не просто поднимает голову, а отчетливо виден даже тем, кто предпочитает не замечать этого", — написал Ривлин в авторской статье для британской газеты Telegraph , опубликованной по случаю Дня независимости Израиля по еврейскому календарю.

По словам израильского президента, несмотря на такую тревожную тенденцию "Израиль нуждается в Западе так сильно, как никогда".

"Израиль не прекратит попытки достичь мира. Да, мы сделаем все, чтобы защитить себя. Возможно, нам придется строить стены, чтобы остановить террористов, или действовать с целью обеспечить безопасность наших граждан. Однако мы никогда откажемся от мира", — заключил Ривлин.