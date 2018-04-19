МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин считает, что Израиль "как никогда нуждается в Западе", несмотря на рост антисемитских настроений в Европе.Telegraph, опубликованной по случаю Дня независимости Израиля по еврейскому календарю.
По словам израильского президента, несмотря на такую тревожную тенденцию "Израиль нуждается в Западе так сильно, как никогда".
"Израиль не прекратит попытки достичь мира. Да, мы сделаем все, чтобы защитить себя. Возможно, нам придется строить стены, чтобы остановить террористов, или действовать с целью обеспечить безопасность наших граждан. Однако мы никогда откажемся от мира", — заключил Ривлин.