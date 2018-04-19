ЕК и журналисты вступили в полемику из-за вопроса о выдаче паспортов Мальты

БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Еврокомиссия полагает, что на данный момент нет оснований говорить о нарушениях в политике выдачи властями Мальты паспортов иностранным гражданам, однако есть вопросы к выполнению страной требований европейского законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, заявили представители ЕК журналистам на брифинге в четверг.
Коррупционный скандал разгорелся вокруг мальтийского премьера Джозефа Муската после публикации панамских документов фирмы Mossack Fonseca. Лидер оппозиционной партии Мальты Симон Бусуттил обвинял главу администрации премьер-министра, что тот якобы принимал взятки за выдачу мальтийских паспортов богатым россиянам, при этом деньги отправлялись на оффшорные счета.
По словам официального представителя ЕК Маргаритиса Схинаса, ЕК ведет диалог с властями Мальты по вопросам борьбы с отмыванием денег. "В отношении ряда стран сейчас инициированы процедуры о неисполнении требований (в сфере соблюдения европейского законодательства о противодействии отмыванию – ред.), в том числе и Мальты", — сказал он, добавив, что ЕС ждет от этой страны скорейшего выполнения требований Евросоюза в этой сфере.
Этот ответ не удовлетворил журналистов, и они повторили свой вопрос про паспорта и соблюдение законности на Мальте.
Журналистка и блогер Дафна Каруана Гализия погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа в середине октября. Она заявляла о предполагаемой связи премьера Мальты и его супруги с компанией, фигурирующей в "панамских документах". Сам премьер-министр и его жена отрицают любую связь с офшорной компанией.