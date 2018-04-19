ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район пункта пропуска "Александровка" в Донбассе, ранения получили три человека, заявил в четверг РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Около 11.00 украинские силовики открыли огонь по району КПП "Александровка", ранены трое мирных жителей, которые пересекали линию соприкосновения", — сказал Басурин.
Он уточнил, что мужчина и две женщины пострадали при переходе с подконтрольной Киеву территории. Они пересекли линию соприкосновения через через подконтрольный Киеву пункт пропуска "Марьинка" и направлялись к КПП ДНР "Александровка".
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что мирные жители получили ранения в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков. "Украинские силовики открыли снайперский огонь по КПВВ "Марьинка", в результате обстрела ранения получили трое мирных жителей… Пострадавшие доставлены в больницу. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место инцидента", — заявил представитель ДНР в СЦКК журналистам.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>