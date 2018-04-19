В ДНР заявили о ранении трех человек при обстреле украинских силовиков

ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район пункта пропуска "Александровка" в Донбассе, ранения получили три человека, заявил в четверг РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Новое, "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.

"Около 11.00 украинские силовики открыли огонь по району КПП "Александровка", ранены трое мирных жителей, которые пересекали линию соприкосновения", — сказал Басурин.

Он уточнил, что мужчина и две женщины пострадали при переходе с подконтрольной Киеву территории. Они пересекли линию соприкосновения через через подконтрольный Киеву пункт пропуска "Марьинка" и направлялись к КПП ДНР "Александровка".

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что мирные жители получили ранения в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков. "Украинские силовики открыли снайперский огонь по КПВВ "Марьинка", в результате обстрела ранения получили трое мирных жителей… Пострадавшие доставлены в больницу. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место инцидента", — заявил представитель ДНР в СЦКК журналистам.

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