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Власти назвали причину пожара в центре Ростова-на-Дону летом прошлого года

Сюжет:
Пожар в Ростове-на-Дону (145)
14:2219.04.2018
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© РИА Новости / Иван КапустинДома на Театральном спуске в Ростове-на-Дону после крупного пожара. Архивное фотоДома на Театральном спуске в Ростове-на-Дону после крупного пожара. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Капустин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости. Предполагаемой причиной пожара в жилом квартале в историческом центре Ростова-на-Дону в августе 2017 года стал поджог, распространению огня способствовал шквалистый ветер, сообщил на совещании при полпреде РФ в ЮФО первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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"Весь район не мог загореться": в Ростове-на-Дону говорят о поджоге
В августе 2017 года занимавший на тот момент пост начальника регионального МЧС Валерий Синьков назвал основной версией крупного пожара занесение постороннего источника зажигания. Местные жители неоднократно утверждали, что считают причиной пожара поджог, ростовчане также сообщали о "черных риелторах", которые угрожали им в ответ на отказ продать свои земельные участки. В январе ростовская полиция сообщила, что не нашла доказательств поджога в деле о крупном пожаре в центре города.

"Предполагаемой причиной пожара послужило загорание горючих материалов от источника пламенного горения — поджог, а также аномальные погодные условия и шквалистый ветер", — сказал он.

Дома на Театральном спуске в Ростове-на-Дону после крупного пожара
© РИА Новости / Иван Капустин
Полиция не нашла доказательств поджога в центре Ростова-на-Дону
Выплаты материальной и финансовой помощи произведены в размере около 102 миллионов рублей. В настоящее время по факту пожара расследуется уголовное дело.

Пожар произошел 21 августа 2017 года в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены более 100 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. Площадь пожара составила около 10 тысяч квадратных метров. После разбора завалов было найдено тело одного погибшего.

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