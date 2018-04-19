Власти назвали причину пожара в центре Ростова-на-Дону летом прошлого года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости. Предполагаемой причиной пожара в жилом квартале в историческом центре Ростова-на-Дону в августе 2017 года стал поджог, распространению огня способствовал шквалистый ветер, сообщил на совещании при полпреде РФ в ЮФО первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
"Предполагаемой причиной пожара послужило загорание горючих материалов от источника пламенного горения — поджог, а также аномальные погодные условия и шквалистый ветер", — сказал он.
Пожар произошел 21 августа 2017 года в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены более 100 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. Площадь пожара составила около 10 тысяч квадратных метров. После разбора завалов было найдено тело одного погибшего.