За рулем тракторов в пиджаках: Лукашенко и Додон посадили кукурузу

МИНСК/КИШИНЕВ, 19 апр — РИА Новости. Президенты Белоруссии и Молдавии Александр Лукашенко и Игорь Додон в четверг вместе испытали белорусские тракторы и засеяли кукурузу, при этом Лукашенко не исключил, что может вернуться осенью, чтобы научиться возделывать виноград.
Лидеры двух стран давно собирались вместе засеять поле и в четверг в Порумбенах смогли воплотить идею в жизнь. Поначалу речь шла о том, чтобы засеять пшеницу, но планы изменились.
Во-первых, Лукашенко привез в подарок Молдавии пять тракторов МТЗ и два ЗИЛа. Белорусская техника есть в каждом молдавском селе и давно доказала свою надежность. Во-вторых, один из основных молдавских товаров, который нужен белорусским фермерам — это семена кукурузы. Вот и решили совместить приятное с полезным — протестировать новую технику и вырастить продукт, который потом отправят на экспорт.
Перед тем, как забраться в кабину тракторов, президенты ознакомились с достижениями совместных работ селекционеров. Сотрудничество двух стран началось еще в 1982 году, тогда стали появляться гибриды кукурузы под названием "БеМа".
Лукашенко во время визита в Молдавию вместе со своим коллегой Додоном посеял кукурузу в поле. Ну, и заодно порулил трактором. Белорусским. pic.twitter.com/1sksyqCxJa— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 19 апреля 2018 г.
Больше всего Лукашенко вдохновила в речи ученого идея, что можно заниматься не только кукурузой, но и другими культурами.
"Вы в Молдавии можете производить у себя многое из того, чего нет в Белоруссии — например травы, ту же люцерну", — отметил Лукашенко и попросил членов белорусской делегации взять эту возможность на заметку.
За рулем тракторов в галстуках
Додон готовился к совместным полевым работам заранее — специально тренировался управлять трактором на поле.
"Я вырос в селе, учился в Аграрном университете, у моей жены отец тракторист и комбайнер, так что трактором управлять умею, но последние лет пять-шесть практики не было, вот и решил вспомнить", — признался он.
"Мы с удовольствием будем работать дальше, половина белорусских тракторов уже собирается в Молдавии, но замыкаться на этом нельзя. Мы будем готовить для вашей станы специалистов, которые производят технику", — пообещал Лукашенко.
Осенью снова в гости на сельхозработы?
Додон посетовал, что программа визита Лукашенко очень загружена, поэтому президенты не успели съездить в родное село молдавского лидера — Садова. Но у проблемы тут же нашлось решение — осенью главы Молдавии Белоруссии планируют вместе собрать виноград и сделать вино.
"Додон в октябре научит меня возделывать виноград. Климат изменился, на юге Белоруссии уже растут арбузы, начнем и виноград возделывать", — поделился планами Лукашенко.
"Если что-то не вырастет, виноват он!", — заявил Лукашенко по результатам совместных с Додоном посевных работ. pic.twitter.com/CjpVidKLaB— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 19 апреля 2018 г.
При этом, как сообщила пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко принял приглашение Додона посетить его родное село, если это будет получаться по графику. "Виноград у нас возделывают и очень много, но он не такой, как в Молдавии… Если получится, я с удовольствием по приглашению Игоря Додона побываю в его родном селе, если не в этом году, то в следующем точно получится. И мы попробуем приготовить сок, а потом вино из выращенного винограда", — приводит пресс-служба слова Лукашенко.
А пока руководство института пообещало внимательно следить за всходами и потом сравнить, чем отличается кукуруза, засеянная президентами, от той, что сажают обычные фермеры.
Напоследок Лукашенко заметил, что такая земля, как в Молдавии, бесхозной быть не может, и пожелал местным жителям самим быть себе хозяевами.