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За рулем тракторов в пиджаках: Лукашенко и Додон посадили кукурузу

14:1619.04.2018
(обновлено: 15:09 19.04.2018)
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© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Молдовы Игорь Додон на вспаханном поле. 19 апреля 2018Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Молдовы Игорь Додон на вспаханном поле. 19 апреля 2018
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь

МИНСК/КИШИНЕВ, 19 апр — РИА Новости. Президенты Белоруссии и Молдавии Александр Лукашенко и Игорь Додон в четверг вместе испытали белорусские тракторы и засеяли кукурузу, при этом Лукашенко не исключил, что может вернуться осенью, чтобы научиться возделывать виноград.

Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Гучек
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Лидеры двух стран давно собирались вместе засеять поле и в четверг в Порумбенах смогли воплотить идею в жизнь. Поначалу речь шла о том, чтобы засеять пшеницу, но планы изменились.

Во-первых, Лукашенко привез в подарок Молдавии пять тракторов МТЗ и два ЗИЛа. Белорусская техника есть в каждом молдавском селе и давно доказала свою надежность. Во-вторых, один из основных молдавских товаров, который нужен белорусским фермерам — это семена кукурузы. Вот и решили совместить приятное с полезным — протестировать новую технику и вырастить продукт, который потом отправят на экспорт.

Перед тем, как забраться в кабину тракторов, президенты ознакомились с достижениями совместных работ селекционеров. Сотрудничество двух стран началось еще в 1982 году, тогда стали появляться гибриды кукурузы под названием "БеМа".

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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"Решили засевать гибрид кукурузы Порумбень 310 — она отлично подходит для этого периода, тем более на таких тракторах. Мы надеемся получить новый импульс в развитии сотрудничества", — сказал журналистам директор Полесского института Леонид Шиманский.

Больше всего Лукашенко вдохновила в речи ученого идея, что можно заниматься не только кукурузой, но и другими культурами.

"Вы в Молдавии можете производить у себя многое из того, чего нет в Белоруссии — например травы, ту же люцерну", — отметил Лукашенко и попросил членов белорусской делегации взять эту возможность на заметку.

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко за рулем трактора. 19 апреля 2018
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко за рулем трактора. 19 апреля 2018

За рулем тракторов в галстуках

Додон готовился к совместным полевым работам заранее — специально тренировался управлять трактором на поле.

"Я вырос в селе, учился в Аграрном университете, у моей жены отец тракторист и комбайнер, так что трактором управлять умею, но последние лет пять-шесть практики не было, вот и решил вспомнить", — признался он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с американским актером Стивеном Сигалом в президентской резиденции Дрозды под Минском. 24 августа 2016
© AP Photo / Andrei Stasevich/ Pool
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Лукашенко коллегу успокоил — у него опыта не больше, начальникам чаще руководить приходится, чем самим за рулем сидеть. Переодеваться президенты не стали — сели за руль в костюмах, белых рубашках и галстуках. Тракторы МТЗ, которые выбрали для демонстрации, оказались настолько быстрыми, что участок поля оказался засеян за считанные минуты. Руководство института объяснило, что задачи засеять все поле президентам никто не ставил, им надо было проверить качество техники. Лукашенко выбрался из кабины с улыбкой, тут же стал проверять, сколько семян ушло на участок и как глубоко их закапывать. Додон добавил, что на тренировке проехал куда больше.

"Мы с удовольствием будем работать дальше, половина белорусских тракторов уже собирается в Молдавии, но замыкаться на этом нельзя. Мы будем готовить для вашей станы специалистов, которые производят технику", — пообещал Лукашенко.

Осенью снова в гости на сельхозработы?

Додон посетовал, что программа визита Лукашенко очень загружена, поэтому президенты не успели съездить в родное село молдавского лидера — Садова. Но у проблемы тут же нашлось решение — осенью главы Молдавии Белоруссии планируют вместе собрать виноград и сделать вино.

"Додон в октябре научит меня возделывать виноград. Климат изменился, на юге Белоруссии уже растут арбузы, начнем и виноград возделывать", — поделился планами Лукашенко.

При этом, как сообщила пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко принял приглашение Додона посетить его родное село, если это будет получаться по графику. "Виноград у нас возделывают и очень много, но он не такой, как в Молдавии… Если получится, я с удовольствием по приглашению Игоря Додона побываю в его родном селе, если не в этом году, то в следующем точно получится. И мы попробуем приготовить сок, а потом вино из выращенного винограда", — приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пока не ясно, получится ли главам республик встретиться в октябре этого года, но урожай засеянной в четверг кукурузы осенью точно отправится в Белоруссию.

А пока руководство института пообещало внимательно следить за всходами и потом сравнить, чем отличается кукуруза, засеянная президентами, от той, что сажают обычные фермеры.

Напоследок Лукашенко заметил, что такая земля, как в Молдавии, бесхозной быть не может, и пожелал местным жителям самим быть себе хозяевами.

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Art Art
"Малайцы якия!".. Ну кто на чем... Вон путин на истребителе летал... ну и Бацке ж адцтаваць негожа!
15:22
19.04.2018
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