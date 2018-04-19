В Латвии предложили заменить гастарбайтеров на армию роботов

РИГА, 19 апр — РИА Новости. Депутат Сейма Латвии от входящего в состав правительства Национального объединения "Все — Латвии" Александр Кирштейнс считает, что необходимо построить армию роботов, чтобы не привлекать гастарбайтеров из-за рубежа.

"В Латвии не хватает рабочих рук? Значит, нужно построить 65 тысяч роботов на миллион работников, как в Корее. Будут пахать в две смены и заменят 130 тысяч привезенных рабочих", — написал Кирштейнс в своем профиле в Twitter

На это предложение уже иронично отреагировал мэр Риги Нил Ушаков. "Хороший план, нечего добавить", — написал он на своей странице в Facebook, поместив под записью ссылку на предложение Кирштейнса.

Латвия в последние годы столкнулась с серьезным демографическим кризисом. Республика, в которой проживают около 2 миллионов человек, за счет эмиграции и превышении уровня смертности над рождаемостью за последние 10 лет потеряла, по разным данным, от 250 до 400 тысяч человек.

Предприниматели жалуются на нехватку рабочих рук в Латвии и просят власти смягчить режим пребывания в стране трудовых мигрантов.