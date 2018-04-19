В Ереване сотрудники полиции задержали 33 демонстранта

Беспорядки во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны Армении. 19 апреля 2018

Беспорядки во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны Армении. 19 апреля 2018

ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции доставили в четверг в отделения столицы 33 участника акций против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"По последним данным 33 человека подвергнуты приводу", — сказал Джаноян.

Ранее организатор акции, депутат Никол Пашинян обещал парализовать работу госорганов Армении и в четверг со своими сторонникамипопытался перекрыть входы в правительственное здание, однако полиция оттеснила протестующих. В четверг Пашинян заявил, что тактика оппозиции будет мобильной. Депутат отметил, что они должны исключить столкновения с полицией.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.