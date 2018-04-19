Новейший вариант Patriot примут на вооружение в Польше и США одновременно

ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Новейший вариант системы ПВО Patriot будет принят на вооружение в Польше и США одновременно, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в эфире Польского радио в четверг.

Контракт о поставке Польше американских систем ПВО Patriot подписан в Варшаве в конце марта текущего года. Первая поставка будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационных станции и 208 ракет.

"Новая система противоракетной обороны Patriot будет внедрена одновременно в польской армии, как и в армии американской", — заявил Блащак.

Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о второй фазе поставок в Польшу элементов системы Patriot. "Продолжаются переговоры, мы не ставим временных условий. Переговоры по первой фазе прошли очень хорошо", — сказал Блащак. Предполагается, что во второй фазе поставок Patriot польская армия получит новейший радар, а также дополнительные ракеты и пусковые установки.

Ожидается, что первые ЗРК Patriot поступят в Польшу в 2022 году. Как ранее неоднократно заявляли представители польского руководства, планируется, что новые системы ПВО будут размещены вблизи границы с Россией.

В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot. Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе сказано, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе — в 2021–2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.