Демонстранты в Ереване перестали блокировать торговый центр

ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости. Участники акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна, окружившие ранее крупный торговый центр "Петак" в Ереване, продолжили шествие по улицам столицы, передает корреспондент РИА Новости.

Полиция выставила оцепление у входов в центр. Лидер акции, оппозиционный депутат Никол Пашинян призывал торговцев присоединиться к протестам. Через некоторое время демонстранты покинули территорию у торгового центра.

Ранее Пашинян угрожал "парализовать" работу госорганов Армении, его сторонники в четверг пытались перекрыть входы в правительственное здание, однако полиция их оттеснила.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.