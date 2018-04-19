Москва согласна, что гуманитарного кризиса в Венесуэле нет

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Москве разделяют оценки Каракаса в том, что гуманитарного кризиса в Венесуэле нет, при этом Россия готова оказывать помощь этой южноамериканской республике в решении ее социально-экономических задач, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Он подчеркнул, что Москва готова оказывать "венесуэльским друзьям необходимое содействие, в том числе в решении проблем, связанных с каждодневной жизнью венесуэльцев".
Ранее министр обороны латиноамериканской республики Владимир Падрино Лопес заявил, что гуманитарного кризиса в стране нет, но США используют это как предлог для свержения нынешнего президента страны Николаса Мадуро.
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