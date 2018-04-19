МИД: у России нет табу на военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москва не видит потребности в создании военной базы в Венесуэле, при этом никакого табу на развитие военно-технического сотрудничества с этой страной нет, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Мы, безусловно, развиваем и военно-техническое сотрудничество, здесь нет никакого табу. При этом наш критерий — всегда уважительное отношение к сложившемуся в регионе балансу сил, недопустимость нарушения военно-политической стабильности, провоцирования взаимного доверия и конфликтов. Контракты, которые были подписаны, выполнены. Безусловно, поставленная техника требует технического обслуживания, но это отдельный вопрос. Ну, а целесообразность дальнейших поставок — это вопрос заказчика", — сказал Щетинин.

Говоря о возможности создания российской военной базы в Латинской Америке, в частности, в Венесуэле, Щетинин отметил, что "потребности в военной базы у нас там нет".

"Со стороны российского руководства это обозначалось неоднократно", — подчеркнул дипломат.