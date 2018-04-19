Протестующие покидают территорию близ правительственного здания в Ереване

ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. Участники акции протеста против премьер-министра Армении Сержа Саргсяна покидают территорию близ правительственного здания в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы направляемся к "Вернисажу" (ярмарка в центре Еревана – ред.)", — сказал организатор акции депутат Никол Пашинян.

Пашинян, обещавший парализовать работу госорганов Армении, в четверг со своими сторонниками попытался перекрыть входы в правительственное здание, однако полиция оттеснила протестующих. Пашинян заявил, что тактика оппозиции будет мобильной. Депутат отметил, что они должны исключить столкновения с полицией.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.