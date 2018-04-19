СМИ оценили масштабы учений ВМС Китай в Тайваньском проливе

ПЕКИН, 19 апр — РИА Новости. Масштаб учений военно-морских сил Народно-освободительной армии (НОАК) КНР, которые прошли в среду в Тайваньском проливе, был значительно меньше, чем планировалось изначально в связи с желанием Пекина и Тайбэя снизить напряженность в отношениях и не спровоцировать ее эскалацию, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник.

Минобороны Тайваня сообщило, что действия НОАК в Тайваньском проливе были обычными рутинными учениями, военные суда не принимали участие в боевых стрельбах. Тайвань в свою очередь отменил артиллерийские стрельбы, которые также должны были проводиться в среду.

Никаких сообщений от оборонного ведомства КНР о проведенных учениях пока не поступало, однако военный источник сообщил, что учения НОАК были довольно сдержанными, их тщательно спланировали, чтобы не вызвать сильную реакцию со стороны Тайваня.

"Масштабы учений были довольно незначительными, так как Пекин хотел этими действиями направить предупреждающий сигнал сепаратистам и поддерживающей идеи о независимости острова администрации Цай Инвэнь, но не провоцировать реакцию населения Тайваня", — отметил источник издания.