КНДР может взять новый курс в отношении США и Южной Кореи, заявил политолог

ТОКИО, 19 апр — РИА Новости. Предстоящий в пятницу пленум ЦК Трудовой партии Кореи в КНДР может наметить новую линию по развитию отношений с США и Южной Кореей, считает южнокорейский политолог Чон Сон Чан из сеульского Института имени короля Седжона.

Как сообщалось ранее, 20 апреля в Пхеньяне состоится пленум ЦК ТПК для "принятия решений по политическим вопросам на новом этапе в соответствии с требованиями важного исторического периода развития революции". КНДР готовится к саммиту с Южной Кореей, который намечен на 27 апреля, а затем — к встрече в мае лидера страны Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

"В такой обстановке председателю Ким Чен Ыну необходимо разъяснить кадровым работникам и народу Северной Кореи, по какому пути будет развиваться ее внешняя политика и курс в отношении Юга", — говорится в комментарии Чон Сон Чана, полученном РИА Новости.

По словам политолога, "если Северная Корея на нынешнем пленуме подтвердит стремление к переговорам о денуклеаризации и мирном сосуществовании с международным сообществом, это повысит доверие внешнего мира к председателю Ким Чен Ыну в плане его воли к переговорам и будет благоприятным и для саммитов Юга и Севера, а также Севера и США".

Как сообщил Трамп, в КНДР уже побывал выдвинутый на пост главы госдепартамента Майк Помпео, который провел переговоры с Ким Чен Ыном о подготовке к американо-северокорейскому саммиту.