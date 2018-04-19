Замначальника полиции Еревана ведет переговоры с протестующими в Ереване

ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. Заместитель начальника полиции Еревана полковник Валерий Осипян ведет переговоры с лидером протестной акции депутатом Николом Пашиняном, уговаривая его прекратить блокаду правительственного здания, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг утром участники акции протеста против премьер-министра Сержа Саргсяна выстроились у одного из корпусов здания правительства Армении, чтобы не допустить туда сотрудников министерств.

"Давайте признаем, что ваша акция состоялась, есть резонанс в интернете, сейчас можно покинуть эту территорию", — сказал Осипян. Однако Пашинян пока решение о деблокировании здания не принял.

Ранее Пашинян обещал парализовать госорганов Армении. В четверг он заявил, что тактика оппозиции будет мобильной, но отметил необходимость исключить столкновения с полицией.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.