ВСУ обстреляли территорию ЛНР три раза за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (191)

ЛУГАНСК, 19 апр — РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу "пасхальное" перемирие, но стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы и вооружение БМП-1", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе Калиново, Калиновки и Первомайска. Всего по территории республики были выпущены около 35 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, сообщили, что зафиксировали 50 случаев обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военнослужащих пострадали.

Как сообщает в четверг пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки были зафиксированы "50 обстрелов позиций сил АТО". "В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранение. Еще один наш защитник получил боевое травмирование", — говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в медучреждения, где им оказали всю необходимую помощь.

По данным пресс-центра, на луганском направлении ополченцы вели огонь из 82-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. На донецком направлении при обстрелах они использовали 120- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие, сообщают силовики.