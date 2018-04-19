Китай намерен защищать свои интересы в торговой войне

ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Китай рассчитывает, что США не станут недооценивать решимость КНР защищать интересы своих граждан и предприятий в торговой войне, если Вашингтон продолжит вести протекционистскую линию, Пекин ответит соответствующим образом, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель минкоммерции Китая Гао Фэн.

"Мы надеемся, что США не станут недооценивать решимость Китая, если Вашингтон продолжит реализацию своей односторонней политики и протекционизма, даже рискуя благополучием своих собственных граждан и предприятий, это вынудит Китай ответить", — заявил Гао Фэн.

Он отметил, что "Китай намерен защищать интересы своих граждан и предприятий, мы будем бороться до конца".

Отвечая на вопрос о том, как власти КНР рассматривают критику, что планируемые меры в отношении товаров из США нанесут заметный ущерб гражданам Китая, Гао Фэн сказал, что все решения по мерам, о которых заявил Пекин в ответ на действия США, не были приняты необдуманно и опрометчиво, они были рассчитаны так, чтобы внутренний китайский рынок не пострадал.

"Касательно того, как все это отразится на нас, то мы полностью готовы, у нас есть все условия и возможности, чтобы противостоять вызовам, связанным с торговыми разногласиями", — добавил представитель ведомства.