США осудили обстрел Донецкой фильтровальной станции

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. США осуждают обстрел Донецкой фильтровальной станции, в результате которого пострадали пять человек, говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты осуждают вчерашний обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции на Украине, в результате которого пострадали пять человек", — говорится в распространенном в четверг документе.

Обстрел поставил под угрозу не только жизни людей, но и водоснабжение 350 тысяч человек по обе стороны разделительной линии, сказано в тексте. Госдепартамент призвал обе стороны дать рабочим доступ на станцию для устранения повреждений и предотвращения "нового гуманитарного кризиса".

"Мы призываем все силы оставить позиции вокруг Донецкой фильтровальной станции и других критически важных объектов гражданской инфраструктуры", — сказано в заявлении.