Встреча с Ким Чен Ыном либо будет успешной, либо не состоится, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, только если будет уверен в ее успехе.

"Мы хотим успешной встречи, если нам не будет казаться, что она будет успешной, ее не будет", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

"Если во время встречи я пойму, что она не плодотворна, я со всем уважением покину ее и мы продолжим делать то, что мы делаем или что бы то ни было", — добавил президент.

Ранее Трамп сообщал, что планирует в ближайшие недели или в начале июня провести переговоры с лидером КНДР.