Трамп рассказал, из-за чего может отмениться встреча с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном не будет, если американской стороне не будет казаться, что она будет успешной, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Мы хотим успешной встречи, если нам не будет казаться, что она будет успешной, ее не будет", — сказал Трамп на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Ранее Трамп сообщал, что планирует в ближайшие недели или в начале июня провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.