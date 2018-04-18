Небензя: Британию не интересует профессиональный разговор по Солсбери

Постпред РФ при ООН Василий Небензя беседует с постпредом Великобритании при ООН Карен Пирс. Архивное фото

Постпред РФ при ООН Василий Небензя беседует с постпредом Великобритании при ООН Карен Пирс. Архивное фото

ООН, 18 апр — РИА Новости. Великобритания и ее союзники не заинтересованы в профессиональном разговоре по инциденту в Солсбери, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

"В профессиональном разговоре Великобритания и ее союзники просто-напросто не заинтересованы. А профессиональные химики и эксперты чем дальше, тем больше подвергают сомнению официальную британскую версию", — сказал посол.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.