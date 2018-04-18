Запад не интересует правда по "делу Скрипаля", заявил Небензя

ООН, 18 апр — РИА Новости. Западные страны не интересует правда по "делу Скрипаля", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Когда я слушаю некоторых своих коллег, то мне кажется, что это уже не "Алиса в стране чудес", а "Алиса в Зазеркалье". Правда наших западных партнеров не интересует. И не только в этом вопросе", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

"По-русски это называется "ты им про Фому, а они тебе про Ерему", — добавил дипломат.

Таким образом Небензя прокомментировал выступление ряда западных представителей СБ ООН, которые в кратких выступлениях повторили свои прежние тезисы по "делу Скрипаля", не вдаваясь в детали, и вновь обвинили Россию в том, что она "весьма вероятно" стоит за этим инцидентом.

В ходе предыдущих заседаний российский постпред сопровождал необоснованные и абсурдные, по его словам, обвинения в адрес РФ цитатами из книги Льюиса Кэролла "Алиса в стране чудес".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.