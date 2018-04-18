ООН, 19 апр — РИА Новости. Инциденты в британском Солсбери и сирийском городе Дума взаимосвязаны, поскольку являются "нечистоплотными антироссийскими провокациями", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Это попытка ошельмовать Россию в принципе, поставить под сомнение ее легитимность и роль на международной арене. Я недаром говорил, что Солсбери и Дума взаимосвязаны. Во-первых, тем, что и то, и другое — провокации. Во-вторых, тем, что и то, и другое связывается с Россией", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

"Это нечистоплотная антироссийская провокация, направленная на углубление раскола между Россией и Евросоюзом, что, по-видимому, особенно актуально для Великобритании в преддверии Brexit", — добавил дипломат.