Россия направит в секретариат ОЗХО дополнительные вопросы по Солсбери

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россия планирует передать в секретариат ОЗХО список дополнительных вопросов, заявил на пресс-конференции руководитель центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия при Минпромторге России Виктор Холстов.

В среду в штаб-квартире ОЗХО в Гааге прошло заседание исполнительного совета организации, посвященное отравлению в Солсбери. Исполнительный совет принял доклад по делу об отравлении Сергея Скрипаля.

"Мы планируем передать уточненный перечень вопросов по результатам сегодняшнего обсуждения в исполнительный совет этой проблемы", — сказал Холстов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.