ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий акцией протеста против премьер-министра Сержа Саргсяна, заявил, что нужно добиться поддержки объявленной им "бархатной революции" местными органами власти.

"Нужно начать с сел и малых городов, оказать давление на сельских старост и мэров, членов местных советов, заставить их выступить с официальными заявлениями о поддержке "бархатной революции", — сказал Пашинян на митинге своих сторонников. По его словам, конкретные заявления нужно зачитать уже завтра и послезавтра.

Он также заявил, что участники акции должны устраивать сидячие забастовки в зданиях госорганов.

Пашинян отметил также, что возглавляемые им акции — это первое массовое движение в странах бывшего соцлагеря, которое не увязывается ни с одной зарубежной силой.

Ранее в среду демонстранты организовали шествие к резиденции премьер-министра, а затем по улицам Еревана.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.