ОБСЕ рассчитывает, что разведение сил у Станицы Луганской состоится

МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что разведение в районе Станицы Луганской сил и средств сторон конфликта в Донбассе состоится.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение об отводе сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался. Очередное разведение запланировано на 20 апреля. Однако накануне украинские силовики заявили, что ополченцы срывают отвод сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе, поскольку "продолжают нарушать режим тишины".

"У меня такие же надежды, как и у вас. До сих пор я надежду не потерял", — заявил Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам переговоров контактной группы по Донбассу, отвечая на вопрос о разведении сил и средств в Станице Луганской.

В ходе общения с журналистам спецпредставитель ОБСЕ также заявил, что "очень мало сделано" для реконструкции автомобильного моста в Станице Луганской и облегчения прохода людей в пункте пропуска через линию соприкосновения. По его словам, это "очень печально". Он отметил, что есть планы реконструкции моста, в частности, проект МККК. "Необходимо содействие и согласие сторон (конфликта – ред.)", — заявил Сайдик.