В ОБСЕ надеются, что фильтровальная станция в Донбассе продолжит работу

МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик надеется, что Донецкая фильтровальная станция (ДФС), обеспечивающая водой около 400 тысяч человек в Донбассе, не будет закрыта.

Компания "Вода Донбасса" во вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. В среду предприятие сообщило, что работу станции остановили, началась эвакуация персонала. Как сообщили в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, работа станции предварительно остановлена на пять дней.

"Честно, я не могу сказать, что там сейчас происходит в ДФС. Я надеюсь, что эта станция не будет закрыта, потому что, действительно, этот вопрос связан с водоснабжением очень большой части населения. Надеюсь, что найдутся возможности для продолжения работы этой станции", — сказал Сайдик на брифинге по итогам встречи контактной группы по Донбассу.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.