Около трех тысяч военных будут уволены из ВС Турции за связи с Гюленом

АНКАРА, 18 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Еще около трех тысяч военных будут уволены из рядов вооруженных сил (ВС) Турции по подозрению в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), заявил в среду министр обороны страны Нуреттин Джаникли.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.

"Мы проделали очень кропотливую работу по выявлению членов FETO. В частности, мы обнаружили около трех тысяч тайных членов этой структуры в ВС Турции. В ближайшие дни через постановления, имеющие силу закона (КНК), они будут выведены из состава ВС. Мы уже отправили соответствующий запрос в администрацию премьер-министра", — сказал Джаникли журналистам в Анкаре.