На Украине испытали "экспортный" вариант ПТРК "Стугна-П"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На Украине состоялись испытания противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Скиф". Об этом сообщается на странице киевского конструкторского бюро "Луч" в Facebook.

ПТРК "Скиф" представляет собой экспортную версию комплекса "Стугна-П". Ряд внесенных конструкторами усовершенствований был направлен на адаптацию пусковой установки к действиям в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не изменилась, уточнили разработчики.

"Оборудование штатного ПТРК мощным тепловизором позволяет гарантированно поражать бронетехнику врага в условиях сложной видимости и ночью", — цитирует пресс-служба КБ "Луч" командующего сухопутных войск ВСУ генерал-полковника Сергея Попко.

Украина получила в наследство от СССР тысячи единиц ПТРК, а также возможности для разработки собственных комплексов. На вооружение украинской армии за последние 10 лет приняты легкий ПТРК "Корсар", ПТРК "Стугна-П", ПТРК "Барьер".

Эксперты не раз высказывали сомнения по поводу способности Киева организовать массовое производство подобных вооружений. Так, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко выразил мнение, что украинский ВПК может производить такое оружие лишь незначительными партиями.