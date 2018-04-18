ГААГА, 18 апр – РИА Новости. Доклад технического секретариата ОЗХО по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери "вызывает вопросы", окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа проб, заявил постпред России в ОЗХО Александр Шульгин.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.