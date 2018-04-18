Политолог объяснил решение Эрдогана провести досрочные выборы

АНКАРА, 18 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Назначение досрочных президентских и парламентских выборов в Турции на 24 июня связано с высоким рейтингом президента страны Тайипа Эрдогана в текущий момент из-за операции в сирийском Африне и успешного развития отношений с РФ, заявил в среду РИА Новости профессор университета TOBB (Анкара) Тогрул Исмаил.

Ранее в среду Эрдоган заявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов, назначив их на 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления.

"Рейтинг (у Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития — ПСР) сейчас высокий после операции в сирийском Африне, есть и положительный момент в отношениях с Россией. Видимо, они опасаются, что за полтора года ситуация может измениться не в их пользу. Сейчас также силен альянс между правящей и националистической Партией национального движения (ПНД), лидер которой Девлет Бахчели и призвал к проведению досрочных выборов. В таких случаях обычно правящая партия подбирает максимально выгодную для нее дату", — сказал Исмаил.

Очередные выборы президента и парламента в Турции ранее были намечены на 3 ноября 2019 года, после чего должны были вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017 года. Ранее представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР) опровергали информацию о том, что выборы могут быть проведены досрочно.

В феврале ПСР и ПНД совместно разработали и внесли в парламент законопроект о создании альянсов во время выборов. Бахчели ранее заявил, что его партия, имеющая четвертую по численности фракцию в парламенте Турции, не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах в 2019 году и поддержит действующего президента Тайипа Эрдогана. На последних парламентских выборах (ноябрь 2015 года) ПСР получила 49,5%, ПНД — 11,9%.