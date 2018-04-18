В Турции оппозиция потребовала отмены режима ЧП из-за досрочных выборов

АНКАРА, 18 апр — РИА Новости. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции требует немедленной отмены режима ЧП в связи с назначением досрочных выборов, заявил заместитель председателя партии Бюлент Тезджан.

Ранее в среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов, назначив их на 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он шесть раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. Во вторник правительство Турции в седьмой раз приняло решение о продление режима ЧП. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.

"Давайте, вперед, наша партия готова к досрочным выборам. Но у вас нет права вести народ к несправедливым выборам в режиме ЧП. Сегодня на заседании парламента предложение о его продлении должно быть отклонено", — сказал Тезджан журналистам.

Очередные выборы президента и парламента в Турции ранее были намечены на 3 ноября 2019 года, после чего должны были вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017 года. Ранее представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР) опровергали информацию о том, что выборы могут быть проведены досрочно.