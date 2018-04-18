Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 19 апреля в рассмотрении уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Ранее коллегия суда заявила, что рассчитывает в апреле допросить 12 человек, в том числе бывшего главу правительства Николая Азарова, экс-главу администрации президента Украины Андрея Клюева, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

"Перерыв до завтра до 10.00", — заявил в среду председательствующий судья Владислав Девятко.

По его словам, суд на следующем заседании намерен продолжить допрос свидетелей со стороны защиты.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.