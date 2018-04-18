"Оппозиционный блок" оспорил в КС Украины закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" оспорила в Конституционном суде (КС) Украины закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", сообщается в среду на сайте партии.

"Народные депутаты от "Оппозиционного блока" и других фракций подали представление в Конституционный суд Украины относительно признания неконституционным так называемого закона о реинтеграции Донбасса", — говорится в сообщении.

По словам депутата партии Василия Нимченко, принятие Радой закона о реинтеграции Донбасса произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов, искажением личного волеизъявления депутатов и фальсификацией результатов голосования.

"Закон, исходя из его правовой природы, сущности и цели, противоречит более чем 20 статьям конституции Украины, но и не это главное. Главное то, что приняв закон о реинтеграции, Украина, по сути, отказалась от выполнения минских соглашений, которые предусматривают решение вооруженного конфликта на востоке политико-правовым путем, и стала на путь утверждения диктатуры", – цитирует слова Нимченко пресс-служба "Оппозиционного блока".

По его мнению, идеология закона не имеет ничего общего с реинтеграцией Донбасса, единением украинцев по обе стороны линии соприкосновения, восстановлением инфраструктуры и экономического базиса.

"К сожалению, закон о реинтеграции — это не шаг к установлению мира на Украине, а шаг к новому витку эскалации вооруженного противостояния, который выгоден "партии войны", получающей от этого свои дивиденды. Мы обратились в Конституционный суд за защитой прав всех украинских граждан, в том числе жителей временно неподконтрольных территорий, конституционного правопорядка и недопустимости превращения Украины в полицейское государство с элементами военной диктатуры", — добавил депутат.