Силовики начали обстрел в момент эвакуации сотрудников ДФС, заявил в ДНР

ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Украинские силовики открыли минометный огонь в направлении города Ясиноватая в момент проведения эвакуационных работ и консервации на Донецкой фильтровальной станции, заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Донецкая фильтровальная станция расположена между городами Авдеевка и Ясиноватая. Ранее представители КП "Вода Донбасса" заявили о подготовки проведения эвакуации сотрудников Донецкой фильтровальной станции и консервации объекта.

"Несмотря на перемирие и согласованные дополнительные гарантии безопасности для всех лиц, вовлеченных в процесс эвакуации, в 14.50 мск украинская сторона открыла огонь по направлению Авдеевка-Ясиноватая с применением минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберного оружия", — заявил представитель ДНР в СКК.

В ведомстве добавили, что запросили дополнительный режим тишины в этом районе, однако украинские силовики продолжают вести обстрел.

Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК напомнили, что в процессе эвакуации сотрудников фильтровальной станции принимают участие представители СММ ОБСЕ и МЧС ДНР.

Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов пояснил журналистам, что обстрел идёт в 1.5 километровой зоне от фильтровальной станции, хотя гарантии безопасности запрашивались в зоне 15 километров вокруг объекта.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.